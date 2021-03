Via Zoom in den Dschungel

Die Kinderwelt der Freizeitstätte "Planet O" unternimmt einen virtuellen Ausflug in den Dschungel. Teilnehmer erhalten eine Box mit Materialien und können mit Betreuern am Samstag, 20. März, von 10 bis 12 Uhr via Zoom auf Expedition gehen. Anmeldung bis zum 18. März per E-Mail an info@planet-osh.de oder unter Telefon 089/315 39 62.