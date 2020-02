In Zuge der groß angelegten Verkehrsentwicklungsplanung der Gemeinde Oberschleißheim ist der den Bürgern in einem Bürgerentscheid vorgelegte Bau einer Straßenunterführung der B 471 unter die Bahn mit verheerenden Zensuren bewertet worden. Die Mehrheit der Oberschleißheimer hatte im Frühjahr 2019 genau dafür gestimmt, nachdem die politisch brisante Streitfrage pikanterweise vor einer genaueren Untersuchung zur Abstimmung gestellt worden war. Die fachliche Grundlagenermittlung lief damals gerade erst an.

Jetzt zeigte sich, dass die Straßenunterführung unter zehn Optionen großflächiger Verkehrsplanungen von neuen Anschlussstellen an die Autobahn bis zur Tieferlegung der Bahn plus Kombinationen diverser Möglichkeiten gerade mal Platz sieben erreicht. In einer Gesamtschau aus mehreren Teilaspekten wie Wirkung auf den Verkehr, Kosten, Realisierbarkeit, zeitlicher Horizont und Ökologie schnitt sogar die konkurrierende Tieferlegung der Bahn unter die Straße auf Rang sechs besser ab.

Die Prognoseberechnung in der Verkehrsentwicklungsplanung erwartet durch die Straßenunterführung zwar eine Verkehrsentlastung für die Mittenheimer Straße, aber dafür einen Zuwachs auf der B 471 und auch der Veterinärstraße. Der Schleichverkehr durch die Wohnviertel werde entgegen der Versprechen im Bürgerentscheid eher zunehmen. Bizarrer Effekt: Entlastet würden durch die Zunahme der Verkehrsbelastung im Ort die Autobahnen A92 und A99.

Für das Jahr 2035 werden auf der Freisinger Straße, dem östlichen Teilstück der B 471 in Oberschleißheim, gut 18 000 Verkehrsbewegungen täglich prognostiziert - mit einer Straßenunterführung wären es mehr als 20 000. Auf der Dachauer Straße, dem westlichen Arm der B 471, wird in 15 Jahren mit 16 000 Fahrten gerechnet, mit Unterführung läge die Marke bei knapp 18 000. Die Entlastung auf der Mittenheimer Straße wird mit 100 bis 200 angegeben, lediglich auf der Feierabendstraße wäre die Entlastung relevant mit 3000 Fahrbewegungen täglich weniger.

Die Grundlage aller Berechnungen ist die letzte öffentliche Planskizze des Staatlichen Bauamts für eine Straßenunterführung aus dem Jahr 2000. Eventuelle neue Planungsansätze müssten neu bewertet werden, heißt es in der Darstellung. Allerdings könnte eine moderne Planung bestenfalls die Situierung der Unterführung verändern, an der Auswirkung auf den Verkehr dürfte wenig veränderbar sein.