22. Januar 2019, 21:41 Uhr Oberschleißheim Unterstützung für Friedrich

Auch die evangelische Trinitatiskirche unterstützt die Aktion "Friedrich braucht euch". Unter diesem Motto findet am Samstag, 26. Januar, von 12 bis 16 Uhr in der Jahnsporthalle in Oberschleißheim eine Typisierungsaktion der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) statt, weil Friedrich einen Knochenmarkspender braucht. In der Trinitatiskirche, in der Friedrich 2018 konfirmiert wurde, findet während der Aktion um 14 Uhr ein Benefizkonzert statt. Margit Kovacs, Organistin an der Trinitatiskirche, wird zusammen mit der Freisinger Sopranistin Katharina Heißenhuber ein buntes Potpourri-Programm spielen und singen mit Liedern von Mozart, Fanny Hensel, Samuel Barber und Gerschwin. Das Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim, das Friedrich besucht, beteiligt sich ebenfalls. Ein COG-Chor singt unter der Leitung von Christina Dreesbach, begleitet von Instrumentalisten. Der Erlös des Konzertes kommt der Typisierungsaktion zugute.