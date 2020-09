Von Irmengard Gnau, Oberschleißheim/Unterschleißheim

So mancher Casanova schmückt sich gern damit zu sagen, die Frauen seien sein Leben. Die Richtigkeit und auch die Intention solcher Aussagen sei dahingestellt. Bei Rudi Bodmeier aber ist es gewissermaßen so: Das Lebensthema des Künstlers sind Frauen. Sie kommen knallig daher, auf hohen Hacken, selbstbewusst, manchmal aufreizend, manchmal zurückhaltend und elegant, mal schreibtischgroß, mal übermannshoch. Ihre Körper sind die menschlicher Frauen, Gesichter und Gliedmaßen jedoch entlehnt Bodmeier von Tieren, Pflanzen oder Gegenständen. Die Gräfin von Sessel trifft da auf Polizeikommissarin Anna Ameise, Magda Blumenstrauß auf Martha Bulldog und Margarethe Esel. Mit seinem außergewöhnlichen Stil ist Bodmeier, der in Unterschleißheim lebt, nun für den renommierten Outsider-Art-Preis Euward 8 nominiert.

Auf Bodmeiers Schreibtisch zeugt ein offenes Naturkundebuch noch von seiner jüngsten Recherche. Kleber, Spitzer und Fineliner stehen fein säuberlich sortiert am Rande der Arbeitsfläche. An der Wand hängt ein Foto von Gitarrenlegende Jimi Hendrix, daneben mehrere Skizzen und die Urkunde eines Kunstpreises, den Bodmeier vor einigen Jahren erhalten hat. Seit 2008 arbeitet der heute 59-Jährige im Atelier des Heilpädagogischen Zentrums Augustinum (HPCA) in Oberschleißheim. Das luftige Atelier bietet insgesamt 14 Künstlerinnen und Künstlern mit geistiger Behinderung einen Arbeitsplatz; coronabedingt kann derzeit allerdings nur etwa die Hälfte von ihnen im Atelier arbeiten.

Detailansicht öffnen Der Künstler Rudi Bodmeier hat einen eigenwilligen, fantasievollen Stil. (Foto: Robert Haas)

Für Bodmeier war es 2008 wie eine Erlösung, im Atelier anzukommen, das merkt man ihm im Gespräch an, das Ende einer langen und oftmals harten Odyssee. 1961 in München geboren, kam Bodmeier mit vier Jahren nach Schönbrunn bei Dachau in ein Heim für Kinder mit geistiger Behinderung. Mit 13 verbrachte er etwa ein Jahr in der psychiatrischen Abteilung der Heckscherklinik in München, danach zog er in eine Einrichtung der Stiftung Attl bei Wasserburg. Dort lernte Bodmeier den Beruf des Drehers, arbeitete in der Werkstatt vor allem in der Metallbearbeitung. Zeichnen aber war schon seit seiner frühen Jugend seine Leidenschaft. "Mein Bruder und ich haben uns früher schon immer Strichmännchen gemalt, das war so ein Wettbewerb zwischen uns", erzählt Bodmeier. Anerkennung aber erfuhr er für seine Zeichnungen nie, im Gegenteil, sie wurden oft zerstört oder weggeworfen.

Seine Psychologin, die von seinem Talent wusste, verhalf Bodmeier schließlich zu einem Neuanfang und stellte Kontakt zu Klaus Mecherlein her. Mecherlein leitet das Atelier Augustinum in Oberschleißheim - das einzige Atelier in Oberbayern, dass Menschen mit geistiger Behinderung eine künstlerische Betätigung als Beruf anbietet. "Wir sehen die Menschen in unserem Atelier als Künstler. Unser Angebot an sie ist nicht therapeutisch oder karitativ", betont Mecherlein. "Alle, die hierher kommen, müssen in sich gefestigt sein und etwas zu sagen haben." Als sich Bodmeier 2008 mit einer Mappe zunächst um ein Praktikum bewarb, war Mecherlein angetan. "Uns war sofort klar, dass das etwas ganz Besonderes ist", sagt er. "Diese Kunst ist sehr persönlich, sie kommt aus dem Menschen heraus." Aus dem Praktikum wurde eine Festanstellung. "Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht", sagt Bodmeier mit verschmitztem Lächeln.

Detailansicht öffnen Die Figuren muten in ihrer Kombination aus üppigen weiblichen Formen und oft tierischen Köpfen ein wenig bizarr an. (Foto: Robert Haas)

Seither zeichnet der 59-Jährige quasi unermüdlich. Zu seinen Motiven lässt er sich von diversen Lektüren inspirieren, Historische Gemälde eines Jan van Eyck zählen ebenso dazu wie Zeitungsausschnitte oder Werbung in Zeitschriften. Oft skizziert Bodmeier direkt auf seine Vorlage, ein Kleid mit mittelalterlichem Faltenwurf etwa versieht er mit Bleistift mit einem Insektenkopf, Beinen und Hinterleib. Im Prozess entpuppen sich die individuellen Figuren peu à peu, sie entwachsen der Vorlage, gewinnen Farbe und Kontur, bis sie als kolorierte Pappfiguren dem Betrachter entgegenschauen. In ihrer wilden Kombination und ihrem eigenen, comichaften Strich muten manche Figuren bizarr an, doch stets ist die Zuneigung des Künstlers zu seinem Werk und oft ein feiner Witz spürbar. "Ich arbeite viel mit Fantasie", sagt Bodmeier. Dass er als Motive nie Menschen, sondern meist Tiere und Pflanzen wählt, ist eine bewusste Entscheidung. "Ich habe als Kind die Erfahrung gemacht: Menschen waren böse zu mir. Tiere hingegen haben mich nie verletzt", sagt er. Die Konzentration auf weibliche Körper darf ähnlich gelesen werden. Bodmeier setzt von ihm geschätzten Berufen wie der Krankenschwester zeichnerisch ein Denkmal; der Künstler selbst, so scheint es, schwankt dabei zwischen Hingebung und Berührungsängsten.

Seit einigen Jahren hat Bodmeiers Werk, das inzwischen auf mehrere Tausend Arbeiten angewachsen ist, einige Aufmerksamkeit erfahren. 2009 stellte er zum ersten Mal öffentlich aus in der Ovalhalle in Wien, seither waren seine Arbeiten in Bayern, aber auch in Österreich, London, Grenoble oder Córdoba zu sehen. 2013 traten mehrere überdimensionale Figurinen Bodmeiers in der Produktion "Schwanenflug" des TamS-Theaters in München auf. Für 2021 ist eine Einzelschau im Stadthaus in Ulm geplant. Heuer ist Rudi Bodmeier erstmals für den Euward nominiert worden. Unter mehr als 340 Einsendungen aus 22 Ländern Europas wurde er auf die Shortlist der spannendsten 16 gewählt, zu seiner großen Freude.

Detailansicht öffnen Seine Werke zeichnen sich durch ihren comichaften Strich aus. (Foto: Robert Haas)

Klaus Mecherlein hat den Euward vor 20 Jahren ins Leben gerufen, seither verleiht die Augustinum Stiftung alle drei Jahre diesen europäischen Kunstpreis für Malerei und Grafik im Kontext geistiger Behinderung. Diese Kunst, oft Outsider Art genannt, werde in der Museumslandschaft zunehmend wahrgenommen, so Mecherlein. Er führt dies auch darauf zurück, dass sie weniger konform und weniger stark am Kunstmarkt orientiert ist als andere Kunstströmungen. Outsider Artists gingen hingegen tief an ihre Wurzeln: "Diese Art von Kunst kommt aus dem Herzen, sie hat eine solche menschliche Kraft, Unverstelltheit und Direktheit", sagt Mecherlein. Durch Preise wie den Euward, hofft er, werde sie weiter aufgewertet. "Wir wollen zeigen: Diese Arbeiten haben eine Qualität, die am Kunstmarkt bestehen kann."

Am Samstag, 26. September, entscheidet die Jury des Euward darüber, welche drei Künstler in diesem Jahr als Hauptpreisträger ausgezeichnet werden. Ein spannender Tag, auch für Rudi Bodmeier.