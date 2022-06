Institutionalisierte Bürgerbeteiligung wird es in Oberschleißheim weiterhin nicht geben. Für die dazu nötigen Plattformen sieht der Gemeinderat derzeit keine Mittel. Der für Bürgerbeteiligung zuständige Abteilungsleiter im Unterschleißheimer Rathaus, Steven Ahlrep, hatte in der Sitzung den Betreuungsaufwand dargestellt und mit mindestens 1,5 Planstellen in der Gemeindeverwaltung veranschlagt. Nach dem Vortrag Ahlreps wurde nicht abgestimmt, die Tendenz war aber klar.

"Diese Stellen haben wir nicht", konstatierte Stefan Vohburger, Sprecher der Freien Wähler, die die Einführung eines Bürgerbeteiligungssystems beantragt hatten. Dennoch werde das Angebot "immer wichtiger", mahnte er, daher müsse auch Oberschleißheim an der Thematik dranbleiben. Peter Benthues (CSU) sah allerdings grundsätzliche Probleme. Willkürliche Abstimmungen von ein paar Interessierten auf derartigen Plattformen würden Stimmungen schaffen, die sich auf die demokratischen Entscheidungen des gewählten Gemeinderates auswirken könnten, warnte er.