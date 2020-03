Bisher unbekannte haben nach einer längeren Zeit der Ruhe die S-Bahnunterführung in Oberschleißheim mit Graffiti beschmiert und verschandelt und dabei auch noch die "Kunst in der Unterführung" mit einem Schriftzug beschmiert. Dies sei besonders bedauerlich, heißt es seitens der Gemeinde. Jetzt suchen die Gemeinde und die örtliche Polizeiinspektion nach Zeugen, die in den vergangenen Wochen und konkret um die Nacht zum 10. März etwas beobachtet haben. Wer Angaben zu den Vorfällen machen kann, soll sich entweder beim Ordnungsamt der Gemeinde melden (Telefon: 089/31 56 13 15) oder bei der Polizeiinspektion (Telefon: 089/31 56 40). Auch Angaben per E-Mail sind möglich (gemeinde@oberschleissheim.de). Die Sachbeschädigung wurde zur Anzeige gebracht.