Ein 83 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Dienstag in Oberschleißheim von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann gegen 12 Uhr auf der Schönleutnerstraße die Sonnenstraße überqueren. Dabei nahm er einem 63 Jahre alten Autofahrer die Vorfahrt. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer, der keinen Helm trug, auf die Fahrbahn. Er erlitt nach Angaben der Polizei schwere Kopfverletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde die Sonnenstraße in beide Richtungen für etwa drei Stunden gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei nimmt den Unfall zum Anlass, für das Tragen von Fahrradhelmen zu werben. Dadurch könnten Kopfverletzungen vermieden oder zumindest abgemildert werden.