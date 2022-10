Beim Zusammenstoß mit einem Kleintransporter hat sich eine 70-jährige aus dem Landkreis München am Freitagnachmittag in Oberschleißheim Verletzungen zugezogen. Die Frau fuhr gegen 16.15 Uhr auf dem Gehweg entlang der Freisinger Straße, der auch für Radfahrer freigegeben ist, in Richtung Dachau. Auf der Straße war zu diesem Zeitpunkt ein 47-Jähriger mit seinem Transporter unterwegs und wollte von der Freisinger Straße nach rechts auf ein Grundstück einbiegen. Dabei fuhr er über den Gehweg und es kam zur Kollision. Die 70-Jährige stürzte, musste anschließend vor Ort durch einen Notarzt versorgt werden und kam schließlich zur Behandlung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste die Freisinger Straße in Richtung Dachau für eineinhalb Stunden gesperrt werden.