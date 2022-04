Eine 58 Jahre alte Frau ist am Freitag schwer verletzt worden, als sie mit ihrem Wagen auf der B471 in Oberschleißheim frontal in einen entgegenkommenden Lkw gekracht ist. Sie fuhr gehen 8.40 Uhr auf Höhe der Regattastrecke in Richtung Dachau. Der Polizei zufolge geriet ihr Wagen aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls zurück auf den Fahrstreifen geschleudert, wo dann ein weiterer Pkw in das Unfallauto fuhr. Die 58-Jährige aus dem nördlichen Münchner Umland wurde in eine Klinik gebracht, ebenso wie der leicht verletzte 45-jährige Lkw-Fahrer. Der 36-jährige Fahrer des dritten Fahrzeugs ging mit seiner leichten Verletzung selbst zum Arzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere zehntausend Euro. Die B471 war circa vier Stunden in beiden Richtungen gesperrt.