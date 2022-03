In Oberschleißheim zeigt sich wie in vielen Kommunen im Landkreis angesichts des Krieges eine große Hilfs- und Spendenbereitschaft. Viele Personen und Organisationen packen direkt mit an und das Rathaus koordiniert die Bemühungen. So ist mit Unterstützung des katholischen Pfarrverbands, der evangelischen Kirche, der Feuerwehr, des Gewerbeverbands, des Jugendzentrums "Planet O" und der Neuen Bürgerstuben bereits ein Hilfskonvoi mit einem voll beladenen Lkw der Metallverwertung München auf den Weg geschickt worden. Weitere Sachspenden können an den beiden Samstagen, 12. März und 19. März, jeweils von 10 bis 14 Uhr, bei der Feuerwehr und danach beim Pfarrbüro St. Wilhelm abgegeben werden. Die Gemeinde bietet am Montag, 14. März, 15 Uhr, im Bürgerhaus einen für alle zugänglichen Termin an, bei dem Geflüchtete und auch alle, die helfen wollen, sich informieren und begegnen können. Solche Termine soll es regelmäßig geben. Weiter benötigt werden laut Rathaus Geldspenden, die Ukraine-Flüchtlingen in Oberschleißheim zu Gute kommen (Konto: Kirchenstiftung St. Wilhelm, Münchner Bank eG, IBAN: DE56 7019 0000 0005 7401 85, Verwendungszweck: "Kriegsopfer der Ukraine"). Die Münchner Bank unterstützt das Projekt mit einer Crowdfunding-Aktion und legt auf jede Spende ab fünf Euro zehn Euro drauf. Der Gewerbeverband Oberschleißheim verteilt "Ukraine-Sparschweine", die in Geschäften aufgestellt werden. Weiterhin gesucht sind Menschen oder Organisationen, die Flüchtlinge für kurze Zeit aufnehmen oder begleiten können (Kontakt: ukrainehilfe@oberschleissheim.de).