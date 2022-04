Einsatzfahrten führen die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oberschleißheim selten über den Landkreis hinaus. Dieses Mal aber waren sie bis zu polnisch-ukrainischen Grenze unterwegs - nicht mit einem Löschzug, sondern mit einem 40-Tonnen-Sattelzug, bis oben voll mit Hilfsgütern für die Not leidenden Menschen im Kriegsgebiet. 43 Paletten mit circa 560 Kartons voller Sachspenden waren zuvor an drei Samstagen an der im Gerätehaus eingerichteten Sammelstelle zusammengekommen.

Am ersten Samstag sei der Andrang so groß gewesen, dass sich zunächst ein logistisches Problem eingestellte habe, die Masse an Spenden im Gerätehaus unterzubringen, heißt es in einem Pressebericht der Oberschleißheimer Feuerwehr. Doch habe man kurzerhand von der Münchner Metallverwertung (MVM) einen Sattelzug zur Verfügung gestellt bekommen und es hätten sich außerdem spontan zwei Fahrer bereit erklärt, die Hilfsgüter direkt an die polnisch-ukrainische Grenze zu transportieren. Ein Teil der Spenden sei aber auch Menschen zugute gekommen, deren Flucht aus der Ukraine sie nach Oberschleißheim sowie zur Messe Riem geführt hat.

Viele der 560 Kartons waren mit Sachspenden gefüllt, die von der Jugendbegegnungsstätte Oberschleißheim, der Grundschule Parksiedlung, der Firma Schreiner Group GmbH, der Realschule Unterschleißheim sowie einer Drogeriefiliale Oberschleißheim zusammengetragen wurden, die die Aktion mit Sach- und Geldspenden unterstützten.