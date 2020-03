Dass es in Oberschleißheim eine Stichwahl um das Bürgermeisteramt geben wird, war angesichts des Kandidatentableaus nicht wirklich die Frage. Bei der zentralen Entscheidung, wer sich für den finalen Showdown im zweiten Wahlgang qualifizieren würde, gab es allerdings ein dicke Überraschung: Herausforderer von Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW) wird Markus Böck (CSU). Diesen hatten die Wenigsten auf der Rechnung.

Dass Amtsinhaber Kuchlbauer in dieser Stichwahl antreten werde, war ebenfalls keine zu gewagte Prognose; aber auch hier barg das Wahlergebnis ein Ausrufezeichen. Mit Amtsbonus brachte es Kuchlbauer gerade einmal auf 29,1 Prozent der Stimmen. Das erlaubt den drastischen Umkehrschluss, dass gut 70 Prozent der Oberschleißheimer ihren Bürgermeister nicht mehr haben wollten.

Kuchlbauer kam auf 29,1 Prozent, Böck erreichte 24,1 Prozent, Harald Müller (SPD) auf 22,9 Prozent, Ingrid Lindbüchl (Grüne) auf 17,0 Prozent und Casimir Katz (FDP) auf 6,9 Prozent, so lautete das Resultat, das in Grundzügen schon früh am Wahlabend feststand. Lediglich zwischen Böck und Müller gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das der CSU-Kandidat um 58 Stimmen für sich entschied. Das sei "wie wenn man in der 90. Minute noch ein Tor kassiert", bewertete Harald Müller das knappe Scheitern auf den letzten Metern der Auszählung.

Während seine vier Gegenkandidaten das Ergebnis des amtierenden Bürgermeisters als ziemlich mau ansahen, deutete Kuchlbauer das Resultat positiv um. Er habe lediglich ein "30-Komma-Ergebnis" für sich erwartet, sagte er, "bei so vielen Kandidaten teilt sich das halt auf". Für die Stichwahl sei er ohnehin zuversichtlich, da er "nicht glaube, dass SPD- und Grünen-Wähler einen CSU-Kandidaten unterstützen werden".

Markus Böck hatte am Wahlabend eindeutig die beste Stimmung der fünf Bewerber. Nach seinem Kaltstart als Not-Kandidat der CSU, die eigentlich schon auf einen Bewerber verzichtet hatte, sei er über seinen "Null-auf-hundert-Start" überrascht, sagte er am Sonntagabend erfreut. Zur Stichwahl werde er jetzt "weiter Vollgas geben", kündigte er an: "Es war ja zu sehen, dass die Oberschleißheimer nicht wirklich zufrieden sind, wie's läuft im Rathaus."

Die bei manchen Oberschleißheimern als Geheimfavoritin gehandelte Ingrid Lindbüchl (Grüne), auf die nicht nur Kuchlbauer als Kandidatin für die Stichwahl getippt hätte, zeigte sich enttäuscht über ihr Ergebnis, sie hatte nach eigenen Worten auf mehr als 20 Prozent spekuliert. "Die Leute mögen grad keine Frauen an führenden Positionen", sagte sie, zeigte sich aber auch selbstkritisch: "Die Podiumsdiskussion habe ich voll vergeigt."

FDP-Bewerber Casimir Katz fand sein Ergebnis "in Ordnung". Für eine mögliche Stichwahl hatte er sich schon früh festgelegt: So würde es die FDP begrüßen, "dass Jüngere rankommen", was dann eine Empfehlung für Böck bedeuten würde. SPD und Grüne haben sich für den nun notwendigen zweiten Wahlgang in Oberschleißheim am Sonntagabend noch bedeckt gehalten. Ob sie eine Empfehlung abgeben, bleibt abzuwarten.