14. Januar 2019, 21:59 Uhr Oberschleißheim Überflüssige Versicherungen

Für Privatleute ist es fast unmöglich geworden, den eigenen Versicherungsbedarf zu erfassen. Die Volkshochschule Oberschleißheim gibt einen Überblick über die wichtigsten Versicherungen für Privatpersonen und beantwortet unter anderem die Frage, welche Versicherungen relevant und welche überflüssig sind. Der Kurs findet statt am Donnerstag, 17. Januar, von 19 bis 21.30 Uhr in Raum 3 der VHS, Professor-Otto-Hupp-Straße 26c. Eine Anmeldung unter Angabe der Kursnummer A008 ist nötig bis Dienstag, 15. Januar, 12 Uhr, entweder per E-Mail (anmeldung@vhsosh.de), auf der Homepage (www.vhsosh.de), persönlich in der Geschäftsstelle oder telefonisch (089/31 53 806). Die Teilnahme kostet zwölf Euro pro Person.