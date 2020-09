Das Internet gehört inzwischen auch für Ältere zum Alltag. Banküberweisung, Zugbuchung, wie hieß der erste Kaiser von China? Doch es gibt auch immer wieder Warnungen, was schief laufen kann. Die Volkshochschule Oberschleißheim bietet einen Kurs für "Silver Surfer - Tipps und Tricks für mehr Sicherheit im Internet" an. Es geht um Viren, Würmer und Trojaner und wie man ihnen begegnen kann. Der Kurs mit drei Vormittagsterminen zeigt, wie man sich mit kleinen Tipps und Tricks schützen kann. Ein Laptop sollte mitgebracht werden. Der Kurs beginnt am Montag 14. September. Infos und Anmeldung unter www.vhsosh.de oder in der Geschäftsstelle immer montags und donnerstags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.