Wegen der Einschränkungen in Zuge der Coronakrise wird der Kulturaustausch zwischen Jugendlichen aus dem Landkreis München und aus der befreundeten Region Krakau und Wieliczka in Polen anders als geplant ablaufen. Nach der erfolgreichen Premiere von "Young Master" im Jahr 2018/19 hat eine Online-Jury 20 Stipendiaten zwischen 16 und 23 Jahren ausgewählt, die bei den Treffen dabei sein werden. Allerdings wurde laut Mitteilung des Kreisjugendrings München-Land wegen der Corona-Auflagen eine erste, für August 2020 geplante Einheit im Heiner-Janik-Haus, der Jugendbegegnungsstätte am Tower in Oberschleißheim, auf die Pfingstferien 2021 verschoben. Die zweite Young-Master-Woche in Polen soll auf die Sommerferien 2021 gelegt werden. Die teilnehmenden Jugendlichen und jungen Erwachsenen werden von renommierten Künstlern begleitet. Die Jugendbegegnungsstätte will aus den in den Young-Master-Wochen entstandenen Werken eine Kunstausstellung konzipieren, die 2020 und 2021 in allen drei Partnerlandkreisen gezeigt wird. Außerdem soll ein hochwertiger Katalog erstellt werden.