In vier Orten des Landkreises hat eine bislang einmalige Messung von Klimagasen begonnen. Für die nächsten Jahre wollen Forscher der Technischen Universität mit einem Netzwerk von fünf Stationen fortlaufend Kohlendioxid, Methan und Kohlenmonoxid erfassen, wie die Studienleiterin und Professorin für Umweltsensorik, Jia Chen, sagte. Die Konzentration der Treibhausgase soll nicht nur punktuell am Boden, sondern mit optischen Methoden in einer Luftsäule bis zu 80 Kilometer über dem Messpunkt am Boden erfasst werden. Die Messstellen liegen außer im Münchner Stadtzentrum auf dem Dach der Uni in den umliegenden Gemeinden Oberschleißheim, Gräfelfing, Feldkirchen und Taufkirchen. Zusammen mit Wetter- und Winddaten soll ein Profil erstellt werden, wo die Quellen der Gase sind und wie sie sich über der Stadt verteilen. Das Treibhausgas Methan beschleunigt die Erderwärmung 34 Mal stärker als Kohlendioxid.

Seit 2007 nimmt der Ausstoß weltweit zu.