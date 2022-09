Von Irmengard Gnau, Oberschleißheim

Der Tag, an dem John F. Kennedy ermordet wurde, war für Otto Bürger bis dahin glatt gelaufen. So hat er es zumindest in seinem Tagebuch notiert. Pünktlich um 17.30 Uhr konnte der 24-Jährige seine Dienststelle bei der Bundesbank in München verlassen und sich auf den Heimweg nach Oberschleißheim machen. Dann aber erlebt er jenen Freitag, 22. November 1963, plötzlich als einen Tag, der in die Weltgeschichte eingehen sollte.

Der Radiosender, den er zur Unterhaltung eingeschaltet hatte, während er seine Hemden wusch, unterbrach das Programm für eine Sondermeldung. "Was konnte dies sein? Ich dachte an einen politischen Konflikt, an eine kriegerische Auseinandersetzung, an der auch ich beteiligt sein könnte", notiert Bürger in sein Tagebuch. Er weiß: Als Hauptmann der Reserve muss er einrücken, sollte die bundesdeutsche Armee ihn einberufen. Die Auflösung, das tödliche Attentat auf den US-Präsidenten, versetzt Bürger gleichermaßen in Aufruhr. "Der mächtigste und mit der klügste Politiker des Westens ist nicht mehr, er, der zu großen Leistungen und Taten bestimmt war", schreibt der Oberschleißheimer sichtlich aufgebracht. "Die amerikanischen Streitkräfte wurden in Alarmbereitschaft versetzt."

Detailansicht öffnen Auch heute noch pflegt Otto Bürger sein Hobby täglich gewissenhaft. (Foto: Stephan Rumpf)

Wenn Bürger heute durch seine Aufzeichnungen blättert, kommen viele Erinnerungen hoch. Seit 66 Jahren schreibt er Tagebuch, jeden Tag ein Eintrag, manchmal kürzer, manchmal länger. Aber ausgelassen hat er ihn nie. Das Tagebuch war immer dabei, während seines Militärdienstes in Freising, in Neubiberg an der Offiziersschule, in der S-Bahn auf dem Weg zur Arbeit in die Münchner Filiale der Bundesbank, bei einem Aufenthalt im Krankenhaus und auf seinen zahlreichen Reisen. Bis heute hat der 83-Jährige mehr als 23 000 Einträge verfasst, nach dem immer gleichen Morgenzeremoniell: Nach dem Frühstück folgt die Morgentoilette, dann notiert Bürger, was gerade wichtig ist. In einem Schrank in seinem Arbeitszimmer in Oberschleißheim stapeln sich 54 Kalender und Kladden verschiedener Größe, säuberlich versehen mit einer Nummerierung und einer Jahreszahl. Großes und Kleines, persönliche Erlebnisse und Ereignisse der Weltgeschichte sind auf Tausenden von eng beschriebenen Seiten versammelt.

Detailansicht öffnen In einem Schrank seines Arbeitszimmers stapeln sich die Kalender und Kladden mit seinen Aufzeichnungen. (Foto: Stephan Rumpf)

Als Bürger seine Aufzeichnungen beginnt, ist er 17 Jahre alt und steht gerade vor dem Eintritt ins Berufsleben. Der erste Eintrag datiert vom Mittwoch, 1. August 1956. Die Schrift ist noch jungenhaft bogenreich, im Laufe der Jahrzehnte wird sie enger und dichter. Neben den Schilderungen persönlicher Befindlichkeiten und Erlebnisse - die Arbeitserfahrungen in der Bank, die Auflösung einer Beziehung zu einer jungen Frau, der Tod eines Onkels, der Geburtstag der Mutter, seine Hochzeit mit Ehefrau Rita 1967, die Geburt seiner beiden Kinder 1969 und 1971 - nimmt Bürger auch immer wieder Bezug auf das Weltgeschehen. Er ist politisch interessiert, verfolgt die Nachrichten. In seinen Aufzeichnungen wird oftmals klar, wie sehr sich Weltpolitik auch auf das Leben des Einzelnen auswirkt.

Den Countdown, als die US-Astronauten Neil Armstrong, Edwin Aldrin und Michael Collins mit dem Raumschiff "Columbia" am 16. Juli 1969 zur ersten Mondfahrt mit Landung aufbrechen, verfolgt der Oberschleißheimer mit Kollegen im Radio während einer Dienstreise nach Regensburg.

Detailansicht öffnen Säuberlich werden die Ereignisse und Erlebnisse jedes Tages handschriftlich festgehalten. (Foto: Stephan Rumpf)

Als die Olympischen Sommerwettkämpfe 1972 in München stattfinden, ist Bürger hautnah dabei. Auf der neu geschaffenen Regattastrecke in seinem Heimatort Oberschleißheim im nördlichen Landkreis München messen sich Ruderer aus aller Welt. Sogar das olympische Feuer kommt nach Oberschleißheim. Bürger und seine Frau Rita haben zwei Zimmer ihres Hauses freigeräumt und an sogenannte Olympiagäste vermietet, doch die lassen auf sich warten, wie Bürger etwas verärgert schreibt. Der Oberschleißheimer, selbst begeisterter Sportler, verfolgt die Spiele mit großem Interesse, am Fernseher wie auch an der Regattastrecke und im Olympiastadion in München. "Endlich erhielten wir die erste Goldene durch Heide Rosendahl im Weitsprung", notiert er am 31. August 1972. "Da war die Freude im Lande groß."

Detailansicht öffnen In den Tagebüchern aufbewahrt werden auch bestimmte Zeitdokumente, wie eine Eintrittskarte zu den olympischen Spielen 1972 in München. (Foto: Irmengard Gnau)

Umso größer ist der Schock, als am 5. September palästinensische Attentäter elf israelische Sportler und Funktionäre in ihre Gewalt bringen, die bei einem gescheiterten Befreiungsversuch am Folgetag alle zu Tode kommen. "Die ganze Welt war schockiert", notiert Bürger. Auch er empfindet "persönliche Trauer". Als die Wettkämpfe, nach nur einem Tag Pause und einer Trauerfeier fortgesetzt, am 11. September zu Ende gehen, konstatiert er: "Die Spiele sind vorbei. Das neue Bild Deutschlands in der Welt wurde kaputtgeschossen."

Detailansicht öffnen Ebenfalls Teil der Tagebücher: Eintrittskarten und Ausstellungsbesprechungen. (Foto: Stephan Rumpf)

Viele Urteile von damals betrachtet Bürger heute von einer anderen Warte, mit dem Wissen der Nachzeit. Er muss schmunzeln, wenn er sieht, welche Sinnsprüche er in die Tagebücher notiert hat, welche Eintrittskarten zu Fußballspielen, Kunstausstellungen oder Opernaufführungen zwischen den Seiten liegen.

Eine Kinderzeichnung des Sohnes lugt aus einem der Kalender hervor. Rund um den 11. September 2001 hat Bürger viele Zeitungsausschnitte geklebt, die die furchtbaren Anschläge auf das World Trade Center in New York thematisieren.

Detailansicht öffnen Ebenso: Zeitungsausschnitte über besondere Ereignisse wie die Anschläge vom 11. September 2001. (Foto: Stephan Rumpf)

"In den ersten 30 Jahren habe ich meine alten Tagebücher eigentlich nie zur Hand genommen", sagt der 83-Jährige. Inzwischen dienen sie ihm immer wieder als Nachschlagewerke, für persönliche Geschenke und Erinnerungen wie auch für Vorträge und Führungen, die er als Ortschronist in Oberschleißheim und Umgebung regelmäßig anbietet. Derzeit bereitet der einstige Bundesbanker einen Vortrag über Inflation und Währungsreformen vor. Als der Euro zum 1. Januar 2002 als Bargeld in Deutschland eingeführt wurde, war Bürger bereits im Ruhestand. Den Wechsel dokumentierte er natürlich trotzdem in seinem Tagebuch. "Mein erster Euro-Einkauf", ist am 2. Januar 2002 vermerkt.

Seit 2008 darf sich Bürger sogar Träger der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland nennen: Im November verlieh die damalige Landrätin von München, Johanna Rumschöttl (SPD), ihm die Auszeichnung für sein jahrzehntelanges emsiges Engagement als Ortschronist und Heimatforscher sowie als Mitgestalter des Kultur- und Gemeinschaftslebens in seiner Heimatgemeinde, wie er mit einem gewissen Stolz notiert.

Detailansicht öffnen 2008 erhielt Otto Bürger, hier mit Ehefrau Rita, die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. (Foto: Privatarchiv Otto Bürger)

Manche Einträge Bürgers könnten sich auch auf die Gegenwart beziehen. "Es ist immer noch unsagbar heiß", steht etwa in den Aufzeichnungen vom Sommer 1957. Eine Hitzewelle erfasste damals Europa. Anders als die sich beständig erhöhenden Temperaturen heute blieb diese allerdings eine einzelne Spitze in den Wetteraufzeichnungen. Auch die Sorge vor einem kalten Winter ist für Bürger nicht neu; schon im November 1973 und später 1979/80 beschäftigten die Ölpreiskrise, ausgelöst durch politischen Streit zwischen den arabischen Staaten und den USA, die Menschen. "Keine Autos dürfen fahren", notiert Bürger an einem Sonntag Ende November 1973. Ob es noch einmal so weit kommt?

Wenn dem so sein sollte, wird Otto Bürger es in seinem Tagebuch festhalten. Der 83-Jährige will seine Gewohnheit fortsetzen, so lange es geht. Das Tagebuch mit der Nummer 55, eine schwarz ummantelte Kalenderkladde, liegt griffbereit im oberen Fach seines Schreibtischs und wartet jeden Morgen auf seinen Einsatz.