Die St.-Hubertus-Straße in Oberschleißheim muss wegen Rohrverlegungsarbeiten in den Wochen von Montag, 20. Juli, 7 Uhr, bis Montag, 3. August, 8 Uhr, zwischen der Einfahrt zum Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit und der Kreuzung zur Veterinärstraße auf circa 120 Metern für den Gesamtverkehr gesperrt werden. Die MVV-Haltestelle an der Veterinärstraße wird während der Sperrung nicht angefahren.