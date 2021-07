Zwei neue Express-Bus-Linien des MVV werden künftig durch Oberschleißheim geführt, einmal von Dachau nach Garching, einmal von Unterschleißheim zum U-Bahnhof Feldmoching. Mit den Modalitäten hat sich nun der Gemeinderat beschäftigt. In der Folge will das Rathaus nun für die Linie X 206 nach Feldmoching eine zusätzliche Haltestelle am Gewerbegebiet Bruckmannring beantragen. Vorgesehen ist bisher, die Expresslinie nur am S-Bahnhof halten zu lassen und beim Universitätscampus an der Sonnenstraße. Sebastian Riedelbauch (SPD) regte im Gemeinderat an, auch das Gewerbegebiet am Bruckmannring mit einer Haltestelle zu erschließen. Für Beschäftigte dort wäre eine Anbindung an die U-Bahn ein enormer Gewinn. Auch das mittelfristig entstehende neue Ortsviertel Mittenheim könnte so erschlossen werden. Der Forderung an den MVV schloss sich der Gemeinderat einstimmig an. Die Freien Wähler hatten beantragt, am künftigen Express-Bus-Halt an der Regattastrecke einen Pendler-Parkplatz anzulegen. Damit könne "die Nutzung dieser Buslinie deutlich aufgewertet werden", so ihre Argumentation. Die Mehrheit fand das allerdings nicht sinnvoll. Mit 15 zu zehn Stimmen quer durch die Fraktionen wurde der Antrag abgelehnt.