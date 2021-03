Kinder und Jugendliche gehören zu den Leidtragenden der Corona-Beschränkungen. Die Jugendfreizeitstätte Planet "O" in Oberschleißheim wollte wissen, wie es ihnen in der Pandemie geht und hat diese mit Hilfe von Interviews, Umfragen und Beratungen zu ihrer Lebenssituation befragt. Die Ergebnisse werden am Freitag, 19. März, von 15 Uhr an mit Livemusik und in künstlerischen und grafischen Elementen unter dem Motto "Stimme der Jugend" auf dem Oberschleißheimer Bürgerplatz vorgestellt.