Autofahrer müssen sich im Norden des Landkreises wegen Sperrungen der B 471 auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Das Staatliche Bauamt Freising plant von voraussichtlich Freitagabend, 26. Juni, bis Montagfrüh, 29. Juni, eine Vollsperrung der Bundesstraße im Bereich westlich der Anschlussstelle Oberschleißheim zur A 92. Außerdem wird östlich von Ismaning die Fahrbahn erneuert. Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Wie das Staatliche Bauamt mitteilt, sind die Arbeiten wegen Schäden notwendig, die infolge des hohen Verkehrsaufkommens entstanden sind. Die Asphaltdecke auf der Strecke von Oberschleißheim in Richtung Dachau weist demnach starke Verdrückungen und Risse auf, was dort auch auf den schlechten Unterbau der Straße zurückzuführen sei. Die Asphaltdeckschicht und die Asphaltbinderschicht würden erneuert.

In dem anderen Abschnitt östlich von Ismaning ist der Asphalt teilweise gebrochen, es gib Risse, Spurrinnen und sogenannte Ausmagerungen. Dort wird der Asphalt ausgetauscht. Um die Arbeiten so zügig wie möglich erledigen zu können, werden die Abschnitte der Bundesstraße dem Bauamt zufolge gesperrt. Für den Abschnitt bei Oberschleißheim wird während der gesamten Bauzeit von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, der Verkehr über die Staatsstraße 2342 nach Unterschleißheim, von dort über die B 13, weiter über die Staatsstraße 2339 und dann über die Staatsstraße 2063 zurück zur B 471 in beide Richtungen umgeleitet. Östlich von Ismaning wird die B 471 zwischen der B 388 und der Osterfeldstraße als Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Norden beschildert. Es wird über die M 3, die Staatsstraße 2088 und die Staatsstraße 2053 in beide Richtungen umgeleitet.