Bei ihrer Jahreshauptversammlung hat die SPD Oberschleißheim die 45-jährige Manuela Lüning zur neuen Vorsitzenden gewählt. Die Neuwahl erfolgte außerplanmäßig, da der bisherige Amtsinhaber Maximilian Weiß aus beruflichen Gründen die Gemeinde im nördlichen Landkreis München verlässt. Manuela Lüning, die erst in diesem Jahr nach Oberschleißheim gezogen ist, war bereits Ortsvereinsvorsitzende in Anzing im Landkreis Ebersberg und arbeitet hauptberuflich für die SPD-Landtagsfraktion. Einen ihrer Schwerpunkte sieht sie in einer guten Bildung, die unabhängig vom Geldbeutel der Eltern ist. Daneben liegen ihr eine gute Lebensqualität für alle, die Gleichberechtigung, insbesondere in der Arbeitswelt, sowie der Schutz und Erhalt von Natur und Umwelt am Herzen. Neben der SPD gehört Manuela Lüning auch der Arbeiterwohlfahrt (Awo) an.