Der Norden Italiens war eine der am stärksten von der Corona-Pandemie gebeutelten Regionen in Europa. Auch viele Studenten hat das in Nöte gebracht, sie fürchten nun um ihr finanzielles Auskommen. Das Bayerische Jugend-Barockorchester hat 2019 bei einer Reise freundschaftliche Kontakte zu den Studenten des Conservatorio Benedetto Marcello in Venedig geknüpft und will diese nun unterstützen: An diesem Samstag, 22. August, geben die jungen Musiker ein Benefizkonzert vor prächtiger Kulisse, im Hofgarten von Schloss Schleißheim. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Der Erlös ist für die Studierenden in Venedig bestimmt. Passend zum Ambiente spielt das Orchester Suiten und Sonaten von Georg Muffat, Georg Friedrich Händel und anderen. Eintrittsplätze können reserviert werden unter Telefon 089/36 79 28 und musiche@t-online.de, der Konzertbesuch ist von 16.30 Uhr an auch spontan möglich.