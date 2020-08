Die Wiedereröffnung des Oberschleißheimer Hallenbades nach der Corona-Pause mit besonderen Hygienevorkehrungen ist offenbar problemlos verlaufen, wie die Gemeinde mitteilt. 40 Personen dürfen inzwischen das Bad und die Liegewiese nutzen, allerdings dürfen nur 30 Badegäste gleichzeitig ins Schwimmbecken, worauf das Hallenbad-Team ein Auge habe. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Kinder bis zwölf Jahre müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein. Das Hygienekonzept ist unter www.oberschleissheim/hallenbad einsehbar. Das Bad hat in den Ferien am Montag von 10 bis 17 Uhr, am Dienstag, am Warmbadetag Mittwoch, am Donnerstag und Freitag von 14 bis 20.30 Uhr, am Samstag von 8.30 bis 17 Uhr und am Sonntag von Sonntag 8.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. Kurse und Aquafitness sowie der Spielenachmittag können derzeit nicht angeboten werden; die Liegewiese sowie das Solarium stehen aber zur Verfügung.