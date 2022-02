Die Schreiner Group mit Sitz in Oberschleißheim ist mit zwei Produkten beim renommierten Award 2021 des Tag and Label Manufacturers Institute (TLMI) für Druckerzeugnisse in den USA ausgezeichnet worden. Die innovativen Produkte helfen, dass Airbags korrekt verbaut werden und im richtigen Moment auslösen. Bei dem Kennzeichnungslabel eines Steuerungsgeräts geht es laut Unternehmen wesentlich darum, dass Material und Klebstoffsystem so aufeinander abgestimmt sind, dass das Label über die gesamte Lebensdauer des Steuergeräts gesichert haften bleibt. Die ebenfalls prämierte Airbag-Fixierung diene als Einbauhilfe und Fixierung in einem. Die Schreiner Group stellt Etiketten und High-Tech-Labels für ganz unterschiedliche Anwendungen her und beschäftigt an vier Standorten 1200 Mitarbeiter.