Mehr als 45 Jahre nach seiner überstürzten Errichtung ist der S-Bahnhof in Oberschleißheim vor einigen Monaten endlich barrierefrei geworden. Jetzt soll eine weitere Sünde beim Bau der Anlage in den 1970er Jahren nachgebessert werden. Der Vorplatz wird komplett umgestaltet, um funktionaler und attraktiver zu werden. Eines der grundlegenden Projekte im Städtebauförderprogramm für die Parksiedlung soll 2020 nun angepackt werden.

Bereits vor zehn Jahren hatte eine Analyse des Fördergebietes zu der Erkenntnis geführt, dass der Bahnhofsvorplatz "funktionale und gestalterische Mängel" aufweist. Angesichts des Großprojektes einer neuen Ortsmitte war diese Aufgabe dann in den Hintergrund getreten. Aktuell stehen aber akute bauliche Maßnahmen am Bahnhofsvorplatz an: Neue Radabstellanlagen sind beschlossen, ein barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen steht ebenfalls an. Doch zuvor will das Gemeindebauamt nun "diese Chance nutzen und eine grundlegende Neuordnung des Vorplatzes angehen", wie es in einer Darstellung für den Gemeinderat heißt. Dazu wird ein Planungswettbewerb ausgelobt. Ein Wettbewerb ist auch Vorbedingung dafür, dass die Maßnahme dann im Städtebauförderprogramm mit etwa 60 Prozent der Kosten finanziert wird. Planungsauftrag sei es, "dass das Bahnhofsumfeld seinen technischen Anforderungen und der gestalterischen Rolle wieder gerecht wird". Der Platz ist nicht nur ein Eingang zum Sanierungsgebiet Parksiedlung, sondern das Entrée von Oberschleißheim für Bahnreisende. Erwartet werden Gesamtkosten in Höhe von rund 2,5 Millionen Euro.

Von Mai bis September sollen Wettbewerb und Bewertung laufen. Ende 2020 könnten die preisgekrönten Entwürfe präsentiert werden und 2021 die konkrete Umsetzungsplanung starten. Der Gemeinderat hat diesen Abläufen einstimmig abgenickt.