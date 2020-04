Auch das Tourismusbüro in Oberschleißheim im Wilhelmshof 4 öffnet wieder. Besucher werden allerdings gebeten, eine Schutzmaske zu tragen. Die neuen Öffnungszeiten sind Montag, Donnerstag und Samstag jeweils 10 bis 13 Uhr. Wie schon vor der Corona-Krise hat das Büro lokale Produkte, wie Schleißheimer Honig, Schnäpse, Fanartikel von Remonte, Bücher und vieles mehr, im Sortiment, dazu die aktuelle Künstlertasse 2020 mit dem Motiv der Flugwerft. Es ist auch möglich, Vorbestellungen aufzugeben unter der Telefonnummer 089/37 55 89 58. Im Büro wird dann entweder alles als Geschenk in einem Korb oder zum Verschicken in einem Paket verpackt. Wer möchte, kann auch eine Abholung vereinbaren.