Von Karsamstag bis Ostermontag, 16. bis 18.April, findet im Schleißheimer Schlosspark wieder die Verkaufsausstellung Gartenlust statt. Im südlichen Landschaftsteil des Barockparks bieten an die 150 Aussteller viel Schönes für Haus und Garten aus Handwerk, Design und Kulinarik. Daneben erwarten die Besucher Veranstaltungen und Vorträge sowie ein Kulturprogramm mit den Schleißheimer Schlosspfeiffern und Reitergruppen in Barockkostümen. Geöffnet ist der Markt an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr.