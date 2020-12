Die Grünen fordern, die Sanierung der Schlossgaststätte in Oberschleißheim endlich zügig fertigzustellen. Laut einer Pressemitteilung der Landtagsabgeordneten Markus Büchler und Claudia Köhler sind die 2018 auf zehn Millionen Euro angesetzten Kosten für die Arbeiten um 2,4 Millionen gestiegen, die der Landtag jetzt in einem Nachtragshaushalt genehmigen soll. "Die Schlosswirtschaft ist schon seit fast fünf Jahren nicht mehr im regulären Betrieb, sondern nur in provisorischer Form einer Almhütte. Schon damals hieß es, sie solle renoviert werden", schreibt der Oberschleißheimer Büchler. "Können wir es uns leisten, so lange mit den Renovierungsarbeiten zu warten und eine beliebte Wirtschaft brach liegen zu lassen? Schloss Schleißheim ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Umgebung und wäre nicht zuletzt im Corona-Sommer vonnöten gewesen."

Die eigentlichen Renovierungsarbeiten, zu denen auch die Neugestaltung des Biergartens und die Errichtung eines neuen Freischankgebäudes gehören, haben laut den Grünen erst im vergangenen Jahr begonnen und sollen im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden. "Hätte man rechtzeitig gehandelt und die Maßnahmen nicht auf die lange Bank geschoben, wären sicher nicht so hohe Nachtragskosten Höhe entstanden", kritisiert die haushaltspolitische Sprecherin der Fraktion, Claudia Köhler. "Jeder weiß, dass bei jahrelanger Verzögerung von Baumaßnahmen die Kosten steigen. Spielt denn Geld bei der Schlösser- und Seenverwaltung keine Rolle?"