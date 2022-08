Im französischen Filmkunstklassiker "Letztes Jahr in Marienbad" von 1961 ist das Neue Schloss Schleißheim prominente Kulisse für das Surreale. Alle Aufnahmen zum Schloss hin wurden in Schleißheim gedreht, die Aufnahmen mit Blick auf den Schlosspark in Nymphenburg.

(Foto: Imago Stock & People)