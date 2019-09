An der Mittenheimer Straße in Oberschleißheim ist in der Nacht auf Montag der Anhänger eines Sattelzugs ausgebrannt. Ein Passant hatte gegen 1 Uhr Feuer an dem abgestellten Sattelaufleger bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Bis diese eintraf, stand der Anhänger bereits lichterloh. Auch die Ladung war bereits von den Flammen erfasst. Die Einsatzkräfte aus Oberschleißheim, Unterschleißheim und Badersfeld konnten ein Übergreifen auf die Zugmaschine verhindern und den Brand rasch löschen. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro. Durch die Hitze wurde für die Fassade eines angrenzenden Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache hat das Kommissariat für Branddelikte übernommen. Es nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 089/2910-0 entgegen.