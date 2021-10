In den Nächten von Montag bis Freitag, 4. bis 8. Oktober, wird auf der A 92 bei Oberschleißheim jeweils zwischen 20 und 6 Uhr die Fahrbahn saniert. Es ist dann nur eine Fahrspur geöffnet. Außerdem muss in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Anschlussstelle Oberschleißheim die Ein- und Ausfahrt in Fahrtrichtung Deggendorf gesperrt werden. Die Umleitung ist ausgeschildert.