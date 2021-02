Die Eingangstreppe zum neueren Hauptgebäude der Grundschule in der Parksiedlung wird ersetzt.

Von Klaus Bachhuber, Oberschleißheim

Die Umbau- und Modernisierungsarbeiten an der Oberschleißheimer Grundschule in der Parksiedlung werden nach dem Planungsstopp im Vorjahr nun 2021 fortgesetzt. Allerdings wird die Generalsanierung der Schule nun teurer. Anstatt der zunächst kalkulierten 2,4 Millionen Euro werden nun Kosten von 2,6 Millionen Euro erwartet. Zudem können die Baumaßnahmen nicht mehr ausschließlich in den Ferien abgewickelt werden, sodass "akustische, optische und organisatorische Beeinträchtigungen des Schulbetriebs nicht vermeidbar sein werden", befürchtet das Gemeindebauamt.

Die Optimierungsmaßnahmen am zentralen Gebäudekörper waren für 2020 geplant, mussten aber nach der Ausgabensperre wegen der pandemiebedingten Steuerausfälle abgesagt werden. Alle laufenden Ausschreibungen wurden gestoppt oder sogar aufgehoben und Aufträge rückgängig gemacht. Jetzt soll es in den Osterferien losgehen. Die Arbeiten im alten, wegen der Ziegelbauweise sogenannten roten Schulhaus aus den Fünfzigerjahren werden auf 2022 verschoben. Das ist erforderlich, weil das alte Schulhaus während der Sanierung des neueren Gebäudes als Ausweichquartier dienen muss.

Als letzte Maßnahme steht nach Abschluss aller Hochbaumaßnahmen frühestens 2023 die Neugestaltung der Außenanlagen an. Dabei wird auch der schadhafte Tartanbelag erneuert und es sollen überdachte Fahrradabstellplätze, Außenlagerflächen und ein Buswartehäuschen geschaffen werden. Die Schule wünscht sich außerdem einen überdachten Aufenthaltsbereich für Pausen oder Schulfeste.

Im Hauptgebäude wird bei der Sanierung die innere Struktur völlig verändert. Alle Klassenzimmer werden auf der selben Flurseite angeordnet, die Lehrer- und Verwaltungsbereiche werden konzentriert, der ehemalige Kinderpark im Haus wird als neues Lehrerzimmer genutzt und die Eingangssituation komplett neu gestaltet. Ebenso werden die Sanitärbereiche neu geordnet. Wasser-, Abwasser- und Elektroleitungen werden teilweise neu verlegt, dazu wird eine moderne IT-Infrastruktur für den digitalen Unterricht installiert. Heizungskörper, Lampen und Böden werden modernisiert, der Brandschutz optimiert. Die baufällige Eingangstreppe wird ersetzt.

Die Preissteigerung seien "durch intensive Bestandsuntersuchungen und Nutzergespräche" entstanden, erläutert das Gemeindebauamt. Verborgene Mängel im Bestand und ein unerwartet hoher Entsorgungsbedarf an Asbest und anderen Schadstoffen seien erst im Planungsfortschritt erkennbar geworden. Auch der Investitionsbedarf bei der veralteten Haustechnik sei zunächst nicht so hoch erwartet worden. Der Gemeinderat hat die Pläne inklusive Kostensteigerung einstimmig durchgewunken.