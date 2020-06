Der Schleißheimer Paddelclub bietet in den Sommerferien Kanuferienkurse an der Olympiaregattastrecke in Oberschleißheim an. Kinder im Alter zwischen 8 und 15 Jahren können dort Kanufahren in all seinen Varianten kennenlernen. Es werden Spiele zu Wasser und zu Land angekündigt. Der Kurs dauert fünf Tage jeweils von 9 bis 17 Uhr und kostet 180 Euro, darin sind Versicherung, Material und Mittagessen schon enthalten. Anmeldung und Informationen unter www.schleissheimer-paddelclub.de/schueler-ferienkurse-kanu-muenchen.