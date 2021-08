Die Fraktionen von SPD und Volt sowie Grünen und Rosa Liste im Münchner Stadtrat machen sich dafür stark, dass an der Olympia-Regattaanlage in Oberschleißheim möglichst schnell mobile öffentliche Toiletten aufgestellt werden. Um die sanitäre Situation langfristig zu verbessern, beantragen die beiden Fraktionen, dass dort dauerhaft feste Toilettenanlagen installiert werden. Die Stadtverwaltung soll das in Abstimmung mit den anliegenden Stadtbezirken, Sportvereinen und der Olympiapark München GmbH prüfen.

Die Regattaanlage ist seit jeher ein Ort, der nicht nur von Kanutinnen und Ruderern, sondern auch gern von zahlreichen Freizeit- und Breitensportlern genutzt wird. Toiletten gibt es dort bisher allerdings keine. "Die Regattaanlage ist schon lange eine beliebte Sportstätte sowohl für den Spitzen- wie auch Freizeitsport", sagt die sportpolitische Sprecherin der SPD im Münchner Stadtrat, Kathrin Abele. "Die Corona-Pandemie hat zudem gezeigt, wie wichtig es den Münchnerinnen und Münchnern ist, sich draußen an der frischen Lust zu bewegen." Mit den mobilen Toilettenanlagen wolle man dafür sorgen, dass die Regattaanlage noch attraktiver für alle Sporttreibenden werde. Hinter den Kulissen wird weiter um die Finanzierung einer umfassende Sanierung der denkmalgeschützten Regattaanlage gerungen.