23. Juli 2018, 21:53 Uhr Oberschleißheim Remontebräu plant Ausschank im Herbst

Das erste Bier der Remontebräu Schleißheim eG soll es heuer im September geben. Die im April gegründete Genossenschaft hat inzwischen fast 200 Mitglieder. Als Termin des Erstausschankfests wurde der 16. September anvisiert. Gebraut wird derzeit bei der Genossenschaftsbrauerei Gut Forsting ein bernsteinfarbenes Kellerbier, angenähert an das Rezept des ursprünglichen Schleißheimer Braunbieres.

Die Remontebräu Schleißheim eG knüpft an die jahrhundertelange Tradition des Bierbrauens in der Schleißheimer Schlossanlage an. Bei ihrer Stilllegung 1912 war die Brauerei dem königlichen Remonte-Depot angegliedert, einer Anlage zur Aufzucht von Militärpferden, daher der Name. Die Brauereianlagen stehen noch verfallen im Ökonomieflügel des Alten Schlosses. Eine Reaktivierung ist das Fernziel der Genossenschaft, die die Zeitspanne bis dahin mit in Auftragsarbeit gebrautem Bier überbrücken will.