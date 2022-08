Regattaanlage Oberschleißheim:Unverzichtbare Sportstätte

Kommentar von Martin Mühlfenzl

Die Bilanz, die Bayerns Innenminister Joachim Herrmann nach den European Championships 2022 gezogen hat, klingt fast schon wie eine Bewerbung. Von perfekter Organisation, unvergesslichen Momenten, vorbildlichen Maßstäben beim Thema Nachhaltigkeit sprach Herrmann - und alten Olympiasportstätten, die in neuem Glanz erstrahlten. Das hört sich fast so an, als wollte Bayerns Sportminister am liebsten sofort einen Antrag an das IOC für die Ausrichtung Olympischer Sommerspiele in der Landeshauptstadt schicken. Nur hat das mit dem neuen Glanz der Sportanlagen einen kleinen Haken: Anders als etwa das Olympiastadion strahlt die Regattaanlage in Oberschleißheim so gar keinen Glanz aus, sondern ist weiter ein Sanierungsfall erster Güte.

Die Wettkämpfe der Ruderer und Kanuten, begeistert verfolgt von Tausenden Zuschauern, haben aber gezeigt, dass diese Anlage eine Zukunft haben kann - sogar haben muss. Und dafür müssen sich alle Beteiligten an einen Tisch setzen. Die Landeshauptstadt München, die als Eigentümerin klar in der Pflicht steht, aber verständlicherweise eine Komplettsanierung nicht alleine tragen kann. Der Freistaat, der auch eine sportpolitische Verantwortung trägt - vor allem für die Vereine und den Breitensport. Und der Bund, der qua Zuständigkeit den Leistungssport fördern muss, der hier ebenfalls beheimatet ist. Nur im Zusammenspiel dieser drei Akteure kann die Regattastrecke für die kommenden Jahrzehnte fit gemacht werden. Das Geld für eine Komplettsanierung wäre eine echte Investition in die Zukunft des Ruder- und Kanusports.

Dass dabei alle Belange des Denkmalschutzes berücksichtigt werden müssen, ist mehr eine Chance als ein Risiko. Denn die Regattaanlage ist nicht nur eine reine Sportstätte, sondern auch ein architektonisches Monument, das es zwingend zu erhalten gilt. Dann darf auch wieder davon geträumt werden, dass irgendwann in fernerer Zukunft die Olympischen Spiele nach München und Oberschleißheim zurückkehren.