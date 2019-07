2. Juli 2019, 22:04 Uhr Oberschleißheim Rathausmitarbeitern steht mehr Geld zu

Rund einem Viertel ihrer Belegschaft hat die Gemeinde Oberschleißheim zuletzt zu wenig Geld bezahlt. Bei einer Neubewertung der Stellen in der Gemeindeverwaltung mussten 23 der knapp 100 Positionen neu eingruppiert werden. In der Summe wird das etwa 30 000 Euro Differenz ausmachen, hieß es aus dem Rathaus. Die letzte generelle Bewertung war vor rund zehn Jahren vorgenommen worden. Seither haben sich diverse Aufgabenzuschnitte geändert. Man habe mit Einzelbewertungen begonnen, berichtete Bürgermeister Christian Kuchlbauer (FW), sei dann aber dazu übergegangen, einen externen Berater mit einer kompletten Analyse aller Stellen zu betrauen: "Das ist am Gerechtesten", sagte Kuchlbauer. Für den Gemeindehaushalt 2019 hat die Höherbewertung der 23 Stellen keine Auswirkungen, da der Personalkostenansatz wegen unbesetzter Stellen nicht ganz ausgeschöpft wird. Einen Nachtragshaushalt hat der Gemeinderat dennoch einstimmig verabschiedet, weil die Stellenbewertungen formal korrekt in dem Papier verankert werden müssen.