Auf Behinderungen einstellen müssen sich Radler bei Oberschleißheim. Wie das staatliche Bauamt Freising mitteilt, werden bis Freitag, 5. November, drei Teilstücke des Geh- und Radwegenetzes in der Gemeinde saniert. Im Osten wird ein etwa 400 Meter langes Teilstück des Geh- und Radwegs entlang der Kreuzstraße auf Höhe des DHL-Auslieferungszentrums mit Asphalt versehen. An der B 471 westlich von Oberschleißheim werden Abschnitte der Radstrecken an der Ruderregattastrecke und von der Baderstraße bis zur Grenze des Landkreises Dachau hergerichtet. Die Umleitungen sind ausgeschildert.