Einige Radwege in Oberschleißheim sollen befestigt werden, unter anderem, um dafür den Winterdienst sicherstellen zu können. Das hat der Arbeitskreis Radverkehr beantragt. Konkret sollen der Radweg durch den Berglwald zu den Schulen nach Unterschleißheim befestigt werden und Verbindungsstücke von Münchner Allee und Jägerstraße in Richtung München. Ein befestigter Radweg sei Grundlage für Winterdienst und damit für gefahrlose Nutzung, heißt es in dem vom Fahrradbeauftragten Casimir Katz unterzeichneten Antrag. Zudem ermögliche befestigter Untergrund höhere Geschwindigkeiten. Beides erhöhe die Akzeptanz der Trassen Radler und unterstütze damit das Rad als Alternative zum Auto. Der Weg durch den Berglwald ist eine klassische Fahrradstrecke zu den Schulen. Allerdings entstünden im Winter "erhebliche Gefahren durch gefrorene Pfützen und Spurrinnen", moniert der Arbeitskreis. Da in anderen Fällen geringere Risiken als inakzeptabel gesehen und behoben würden, sei es "nicht einzusehen", dass bei diesem Gefahrenpotential nichts geschehe.