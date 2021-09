Bei einer Kollision auf der Sonnenstraße in Oberschleißheim hat sich am Freitagnachmittag eine Radlerin schwere Verletzungen zugezogen. Sie und ein Mann waren gegen 15.15 Uhr auf dem Radweg unterwegs, an der Einmündung zur Tankstelle wollte der 59-jährige Radler in diese einbiegen; die 54-jährige Radlerin hinter ihm wollte überholen, dabei kam es zum Zusammenstoß. Der Mann verletzte sich leicht, die Frau aber musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Mann wurden Zeichen einer Alkoholisierung festgestellt, er wurde angezeigt.