Für drei Jahre wird nun eine der zentralen Verkehrsadern durch Oberschleißheim stark beeinträchtigt sein. Die Brücke der Mittenheimer Straße über den S-Bahnhof wird von Juni an saniert. Die Pläne für das Projekt sehen vor, dass bis zum voraussichtlichen Abschluss Ende 2022 permanent eine Fahrspur gesperrt bleibt. Wie in dieser Zeit die Notfallversorgung für die nördlich der Brücke liegenden Gemeindeteile sichergestellt wird, ist offenbar noch nicht geklärt.

An der Anfang der Siebzigerjahre errichteten Brücke gibt es mittlerweile starke Schäden am Stahlgerüst in den Betonpfeilern, die allmählich zur Beeinträchtigung der Statik führen werden. Die Betonoberflächen weisen Abplatzungen und Hohlstellen auf, die Fugen sind größtenteils schadhaft. Der Gemeinderat hatte zunächst eine nachhaltige Optimierung mit komplett neuem Fahrbahnaufbau für geschätzte Kosten von 2,8 Millionen Euro beschlossen. Damals war die Bauzeit auf etwa zwei Jahre taxiert worden. Nun wurden konkretere Pläne vorgestellt, die bis Ende 2022 ausgelegt sind. Demnach wird die Sanierung in sechs Bauabschnitten durchgeführt, zwei pro Jahr. Dabei ist die Durchfahrt nur in eine Richtung gestattet, je nach Bauphase wechselnd, eine Fahrbahn bleibt stets gesperrt. Begonnen werden soll im Juni von der Rotdornstraße her auf der Ostseite. Die Zufahrt in die Wohngebiete am Fuß der Brücke soll laut Planern konstant möglich sein. Optionen für eine Bauzeitverkürzung, etwa Nachtarbeit oder Baustellenbetrieb über den Winter, wären laut Planern nicht verhältnismäßig, was Kosten und die Belange von Anwohnern angeht. Ein Gerüstwagen auf den Bahnschienen unterhalb der Brücke soll die Arbeiten begleiten. Hier könnte es zu Behinderungen für den S-Bahn-Betrieb kommen. Unklar ist auch, wie Polizei, Feuerwehr und Rotes Kreuz, allesamt südlich der Brücke angesiedelt, in das nördliche Gemeindegebiet gelangen sollen, wenn im Extremfall die Bahnschranke als Alternativstrecke geschlossen ist und der Verkehr auf der Brücke in Gegenrichtung fließt.

Detailuntersuchungen haben ergeben, dass die Brücke nicht aufgebessert werden muss, damit Lastwagen sie befahren können. Vor dieser Analyse hieß es, dass die Brücke für etwa die doppelten Kosten auch noch ertüchtigt werden müsse, um den Schwerlastverkehr zu ermöglichen - den Oberschleißheim eigentlich aus dem Ort heraushalten will. Die Frage einer Tonnagebeschränkung soll nun auf dem Wege von Abwägung und Anordnung entschieden werden. Die baulichen Voraussetzungen sollen laut Planung nach der Sanierung wieder für jede gewünschte Verkehrsbelastung gegeben sein. Das Rathaus strebt eine Beschränkung auf 7,5 Tonnen an. Das Landratsamt als Anordnungsbehörde habe signalisiert, dass dies bei entsprechender Begründung nicht ausgeschlossen sei, heißt es.