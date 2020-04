Die Art Brut, die sich als Begriff für Kunst von Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischer Beeinträchtigung etabliert hat, ist längst ein Faktor in der Kunstszene. Seit 2000 verleiht die Augustinum Stiftung München, die in Oberschleißheim das Heilpädagogische Centrum mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung betreibt, den "Euward": Er gilt als international wichtigste Auszeichnung für Kunst im Kontext von geistiger Behinderung und wird bereits zum achten Mal vergeben. Bis zum 20. Mai 2020 können sich Künstlerinnen und Künstler mit kognitiven Beeinträchtigungen um die Auszeichnung bewerben. Oft bieten "betreute Ateliers" den Talenten die Bedingungen, um sich als Künstler zu verwirklichen. Der Euward will die Qualität im Schaffen dieser kulturellen Außenseiter sichtbar machen. Informationen zum Bewerbungsverfahren sind im Internet unter www.euward.de zu finden.