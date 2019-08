11. August 2019, 22:07 Uhr Oberschleißheim Polizei schickt 300 Raver nach Hause

Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag eine nicht angemeldete Rave-Party in einem Waldstück bei Oberschleißheim aufgelöst. Gegen 0.30 Uhr haben laut Polizei etwa 300 Personen an der Veranstaltung teilgenommen. Ein 21-jähriger Münchner habe sich als Verantwortlicher zu erkennen geben, kooperativ gezeigt und die Party beendet. Einige Teilnehmer bekamen Anzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, ein Partygast wegen Beleidigung. Den Veranstalter erwarten Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Gewerbeordnung, das Gaststätten- und das Jugendschutzgesetz.