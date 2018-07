18. Juli 2018, 21:55 Uhr Oberschleißheim Polizei passt auf Radler auf

26 nicht verkehrssichere Fahrräder hat die Polizei Oberschleißheim am Mittwoch bei der Kampagne "Gscheid radln - aufeinander achten!" in Ober-und Unterschleißheim sowie in Garching beanstandet. Mit der Aktion sollten zudem Auto- und Lastwagenfahrer für ein sicheres Nebeneinander sensibilisiert werden.