Unbekannte haben im Hit-Supermarkt an der Mittenheimer Straße in Oberschleißheim in der Nacht zum Freitag einen Geldautomaten aufgebrochen und an die 100 000 Euro in Bargeld Beute gemacht. Allerdings könnten sie Probleme bekommen, das Geld auszugeben. Bei dem gewaltsamen Aufbrechen löste an dem Automaten der Postbank einen Sicherheitsmechanismus aus und die Scheine wurden rot eingefärbt. Möglicherweise haben auch die Täter an den Händen Farbe. Laut Polizei waren diese außerhalb der Geschäftszeit über die Toiletten in den Markt eingedrungen, wo sie sich zuvor wohl hatten einsperren lassen. Den Automaten nahe dem Kassenbereich bearbeiteten sie mit Werkzeug und leerten die dort befindlichen Geldkassetten, bevor sie über ein Fenster flohen. Die Tat fiel erst auf, als am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr eine 30-jährige Mitarbeiterin des Markts an ihren Arbeitsplatz kam. Die Polizei bittet Zeugen sich zu melden, die im Bereich Mittenheimer Straße und Bahnhof Oberschleißheim Verdächtiges beobachtet haben.