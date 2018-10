7. Oktober 2018, 21:50 Uhr Oberschleißheim Politische Analyse

Christoph von Marschall, Historiker und Korrespondent des Berliner Tagesspiegel, untersucht in seinem Buch "Wir verstehen die Welt nicht mehr", wie international handlungswillig die deutsche Politik ist. Dabei kommt er zu keinem positiven Ergebnis. Am Mittwoch, 10. Oktober, hält er dazu einen Vortrag in der Jugendfreizeitstätte "Planet O" an der Theodor-Heuss-Straße 29. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es telefonisch (089/315 39 62) oder per E-Mail ( info@planet-osh.de).