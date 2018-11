13. November 2018, 21:46 Uhr Oberschleißheim Podium Demenzfreundlichkeit

Der Kranken- und Altenpflegeverein veranstaltet am Freitag, 16. November, von 18 Uhr an im Pfarrheim Maria Patrona Bavariae an der Haselsbergerstraße in Oberschleißheim ein Podiumsgespräch zur Demenzfreundlichen Kommune. Dabei werden auch die Ergebnisse der Bürgerbefragung und der Ist- und Bedarfsanalyse zur Betreuung von Demenzkranken in Oberschleißheim vorgestellt. An dem Podiumsgespräch nehmen unter der Moderation von Georg Kalmer auch Bürgermeister Christian Kuchlbauer (Freie Wähler), Irene Beck von der Nachbarschaftshilfe, die Pfarrer Martina Buck und Ulrich Kampe, Jürgen Hoerner von der Alzheimer Gesellschaft Landkreis München, Arzt Henning Kasper sowie Walter Klar vom Gewerbeverband teil. Im Anschluss haben die Teilnehmer Gelegenheit für Fragen. Der Eintritt ist frei.