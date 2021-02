Mit selbstgebackenen Pizzen hat das Team der Jugendfreizeitstätte "Planet O" in Oberschleißheim Bewohnern der Flüchtlingsunterkunft an der Bahnhofstraße eine Freude gemacht. Gemeinsam mit Mitgliedern des Helferkreises Asyl verteilten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Pizzen. "Wir wollen mit diesem Einsatz den Bewohnern der Unterkunft in den tristen Lockdown-Monaten eine Freude bereiten", wird Jugendzentrum-Leiter Deniz Dadli in einer Pressemitteilung zitiert. Helferkreis-Koordinator Joachim Dähler betont: "Der Lockdown erschwert die Anstrengungen der Geflüchteten, in der deutschen Gesellschaft Fuß zu fassen, massiv. Solche Gesten sind deshalb sehr wichtig."