Wieder einmal wird für die neue Oberschleißheimer Ortsmitte die Abrundung durch den neuen Marktplatz verkündet. Der seit mehr als zehn Jahren immer wieder verschobene Neubau von zwei Geschäftshäusern anstelle des einstigen Ladenzentrums soll jetzt erneut ganz sicher beginnen. Der Bauausschuss des Gemeinderats hat in einer außerordentlichen Sitzung die entsprechenden Bebauungspläne genehmigt, dazu gleichzeitig den Bauantrag für das erste der beiden geplanten Gebäude. Der Vertrag zwischen Rathaus und dem Unternehmen ist ebenfalls bereits unterzeichnet.

Die Rewe-Group baut dort einen Penny-Markt inklusive Tagescafé mit 1400 Quadratmetern Verkaufsfläche. In fünf Stockwerken sollen darüber 44 Wohnungen mit zusammen 3400 Quadratmetern Wohnfläche entstehen. Ein Drittel wird nach den Verpflichtungen der Gemeinde auf "Soziale Bodennutzung" zu vergünstigten Preisen vermietet. Das im Erdgeschoss vorspringende Marktdach wird begrünt als nutzbare Gärten für die Bewohner der ersten Etage. An der Ostseite des Gebäudes ist ein Kinderspielplatz geplant. Auf dem Gelände entstehen 96 Stellplätze, davon 33 oberirdisch und 63 in einer Tiefgarage.

"Es war ein wirklich langes und hartes Ringen", bilanzierte Bürgermeister Markus Böck (CSU), "aber jetzt ist der Weg frei für die endgültige Fertigstellung der neuen Ortsmitte." Die Umgestaltung des Bürgerplatzes als erste Etappe dieser Planung ist seit 2017 abgeschlossen, die bisherigen Gebäude des Ladenzentrums stehen seit Jahren leer und sind teilweise schon abgeschoben. Doch der Neubau verzögerte sich seit 2012 immer wieder, zuletzt weil Rewe umplante und doch keinen Markt unter seinem Namen errichten wollte, sondern lieber eine Filiale aus der Discounter-Linie plus üppigen Mietwohnungen.